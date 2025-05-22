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Україна готова до максимально швидких кроків для завершення війни — Зеленський
Президент України заявив, що світ розуміє, хто винен у тому, що війна досі триває.
Україна зацікавлена у найшвидшому закінченні війни, але готова до будь-якого розвитку подій. Бажаним сценарієм залишається якнайшвидше реальне припинення вогню, і Україна готова до максимально швидких кроків у цьому напрямку.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до країни у четвер, 22 травня.
Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої наради з військовим керівництвом обговорювалась не тільки ситуація на фронті, а й «військова основа дипломатії», тобто підготовка до наступної технічної зустрічі з росіянами.
«Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше. Наш український інтерес — не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків — реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки», — зазначив президент.
Він додав, що Україна зі свого боку робить усе необхідне, і зараз потрібна «дзеркальна готовність» росіян.
«Зараз її [готовності РФ — ред.] немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше — нашою обороною, активними діями», — підкреслив Зеленський.
Також сьогодні відбулась урядова нарада за участі прем’єра, віцепрем’єрів та команди ОПУ.
«Ми обговорили найважливіші економічні кроки — що може дати більше стабільності нашим людям довгостроково. Робочі місця, технологічний розвиток і гарантовані соціальні можливості для наших людей — це три ключові пріоритети», — розповів президент.
За його словами, також триває підготовка обміну військовополоненими, про який вдалося домовитись під час переговорів у Стамбулі.
«Були доповіді розвідки та Служби безпеки України щодо списків, які передали росіяни, конкретні деталі опрацьовують. Ще будуть у нас наради», — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Росія заявляє про готовність воювати проти України ще 20 років, але насправді це не прояв сили, а ознака слабкості, вважає Олексій Гетьман. Аналітик переконаний, що Кремль просто імітує потужність, але не має реальних ресурсів.