Україна готова до перемир’я, але є нюанс: депутат назвав головну проблему

Україна готова до припинення вогню по фактичній лінії бойових дій. На такому кроці наполягає військове керівництво країни, включаючи Генеральний штаб та Головнокомандувача ЗСУ.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко.

Позиція військового керівництва

За словами нардепа, питання припинення вогню регулярно обговорюється на нарадах у президента, де заслуховуються доповіді безпосередньо з передової.

«Ми готові на припинення вогню по лінії ведення дій, бойових дій. Крапка. І це якраз наполягають і військові, і Генштаб, і Главком. Це президент проводить дуже часто наради і там він вислуховує ситуацію на фронті. Ми знаємо, що він був на Куп’янську, і це дуже допомогло якраз і на перемовинах з європейськими партнерами», — наголосив Горбенко.

Парламентар зазначив, що нещодавно наданий партнерами кредит у розмірі 90 млрд євро на два роки є важливою підтримкою для виживання держави. Ці кошти дозволять переглянути бюджет на 2026 рік та підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Однак, на думку Горбенка, ці гроші не здатні зупинити російську воєнну машину.

«Але можливості зупинити ворога, якраз ця позичка, на жаль, не надає. Тому що я спілкувався там з хлопцями з сил безпілотних систем і вони кажуть, щоб зупинити Московію, треба не в паритеті запускати там діп страйки там дальні чи середні, а треба якраз тричі, а мабуть там і X5 запускати ці дрони більше, плюс ракети, а на це треба дуже великі гроші», — пояснив депутат.

Необхідні ресурси та загроза для Європи

Горбенко озвучив підрахунки фахівців: для повної зупинки наступу РФ Україні потрібно щонайменше 40 млрд доларів виключно на дрони та ракети. Таких обсягів допомоги від партнерів наразі немає.

Депутат також підкреслив специфіку кредиту в 90 млрд євро: він наданий під заставу майбутніх репарацій від РФ, тобто Україна не повертатиме ці кошти, поки Росія не виплатить збитки. Це, на думку Горбенка, має стати сигналом для Європи щодо необхідності додаткових інвестицій в українську оборону заради власної безпеки.

«Європейці повинні задуматись, то, що у них є зараз можливість надати додатково 40 млрд на сили безпілотних систем, щоб зупинити ворога і щоб даже шансів не було, що ворог зможе напасти на європейців», — підсумував Руслан Горбенко.

Нагадаємо, дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні вийшли на етап обговорення конкретних документів. Після оприлюднення американського проєкту мирного плану, що спочатку складався з 28 пунктів, Київ та Вашингтон перейшли до фази інтенсивних консультацій.

Раніше повідомлялося, звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.