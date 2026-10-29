Україна готова на ризикований крок щодо Донбасу: у Зеленського розкрили умови

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Україна готова винести на переговори лідерів держав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на частині Донецької області — по обидва боки лінії бойового зіткнення.

Про це заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

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Демілітаризована зона в Донецькій області: що пропонує Україна

За словами Лещенка, йдеться не про демілітаризацію всієї Донецької області, а лише про території поблизу лінії бойового зіткнення — з обох її боків.

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«Україна готова рухатися до компромісу. І, наприклад, демілітаризована зона на території Донецької області — не на всій, а на тій частині, яка є навколо лінії бойового зіткнення по обидва боки, — може бути порушена на переговорах лідерів. Україна це готувала як одну з пропозицій», — сказав Лещенко.

Лещенко також наголосив, що територіальні питання, на думку української сторони, мають обговорюватися на найвищому політичному рівні.

«Територіальні питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав, а не технічних переговорних груп», — зазначив він.

Припинення вогню в Україні: енергетика та море серед пріоритетів

Окрім можливої демілітаризованої зони, Україна розглядає секторальний підхід до припинення вогню. Про це також заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

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За його словами, йдеться про можливість досягнення окремих домовленостей у сферах, де припинення бойових дій має особливе значення.

Серед напрямів, про які говорив Лещенко:

припинення ударів по енергетичній інфраструктурі;

забезпечення безпеки на морі;

перехід до переговорів щодо завершення війни.

Лещенко також наголосив, що можливий компроміс має бути взаємним і не передбачати односторонніх поступок з боку України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на майбутніх переговорах України, США та Росії можуть обговорюватися кроки до деескалації, зокрема в енергетиці та Чорному морі. Територіальні питання, за його словами, мають вирішуватися на рівні лідерів держав.

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Також у Кремлі заявили, що терміни продовження переговорів залежатимуть, зокрема, від ситуації на фронті. Російська сторона допускає повернення до тристоронніх переговорів після 4 листопада.

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