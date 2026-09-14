Україна готова не бити по Росії, але є одна умова: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Україна висунула умову для припинення ударів по Росії — гарантоване зупинення російських атак на українську енергетику, критичну інфраструктуру та продовольчу логістику.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що під захистом має бути продовольство, енергетика та інші важливі для життя об’єкти. Саме по них щодня цілить Росія, атакуючи українські енергооб’єкти, порти, логістику й склади з їжею та ліками.

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«Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості», — зауважив Зеленський.

За словами президента, Україна готова не завдавати ударів у відповідь, якщо міжнародні партнери гарантують, що Росія дійсно припинить атаки на енергетику, критичну інфраструктуру та транспортування продовольства.

Зеленський підкреслив, що такі домовленості мають бути надійними й довгостроковими, а не тимчасовим послабленням для РФ на період проведення її «виборів».

«Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики», — наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Київ та Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

Раніше, 13 вересня, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Окрім цього, президент США заявляв, що удари України по НПЗ РФ спричиняють зростання цін у світі.

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