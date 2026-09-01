Україна готова призупинити удари по РФ: Зеленський розкрив умову

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готова тимчасово зупиняти удари дронами по російських територіях, якщо про це проситимуть міжнародні партнери для проведення переговорів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Україна — країна миру. І ми справді поважаємо те, що наші партнери хочуть допомогти із закінченням цієї війни. І кожну таку спробу ми підтримуємо», — зазначив він.

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Зеленський навів конкретний приклад попередніх домовленостей із партнерами, нагадавши, що на прохання США Україна утримувалася від ударів по Москві та Санкт-Петербургу 25, 26 і 27 серпня, хоча в цей час тривали атаки по українській території.

Володимир Зеленський також додав, що Україна готова піти на аналогічні кроки за зверненням інших держав та зважає на підготовку нових зустрічей у Москві.

«Коли до нас звернулась інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока — ми й це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві — ми це врахуємо. Завжди підтримуємо кожен крок на мир, на те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечною», — підкреслив президент.

Наприкінці звернення президент наголосив, що війну необхідно закінчити, і світові лідери правильно говорять про це Путіну. За його словами, заради дипломатії та перемовин Україна готова на прохання партнерів тимчасово припиняти атаки дронів на певних російських напрямках.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російський повітряний простір перетворюється на зону підвищеної небезпеки для цивільної авіації через війну, яку Москва розв’язала проти України. Міжнародним перевізникам радять зважати на те, що дрони тепер регулярно перебувають у небі РФ.

Також раніше Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати війну, хоча більшість росіян уже готова зупинити її по лінії фронту. Водночас дипломатичні зусилля у вересні, зокрема за участю США, можуть суттєво змінити ситуацію.

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