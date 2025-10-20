ТСН у соціальних мережах

Україна готує далекобійну відповідь на удари РФ по енергетиці — Зеленський надав деталі

Зеленський провів Ставку і повідомив про підготовку «далекобійної відповіді» на удари РФ по енергетиці та зміцнення ППО.

Віра Хмельницька
Україна готує далекобійну відповідь на удари РФ по енергетиці — Зеленський надав деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, головною темою якого стала ситуація в енергетичній сфері та підготовка до опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні за підсумками Ставки.

Далекобійна відповідь на російський терор

Зеленський наголосив на складнощах в енергетиці, особливо у прикордонних та прифронтових областях, і анонсував комплекс заходів у відповідь на російський терор.

«Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури», — заявив президент.

На Ставці також обговорили відновлення об’єктів після російських ударів та розширення резервів обладнання. Президент доручив МЗС України активізувати роботу з європейськими партнерами щодо постачання необхідної номенклатури енергетичного обладнання.

Зміцнення ППО та авіації

Окремо було заслухано доповідь щодо військового компонента — прикриття об’єктів енергетики від повітряних ударів.

Зокрема, за словами Зеленського, «визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації».

Ключовим рішенням стало доручення відповідній команді оперативно підготувати всі необхідні документи для угод з американською стороною про закупівлю систем протиповітряної оборони (ППО). Президент наголосив на важливості пропрацювання кожного аспекту потенційних угод для прискорення перемовин.

Газова сфера та фінансування

На Ставці детально обговорили також ситуацію в газовій сфері, включаючи накопичення газу на опалювальний сезон та ремонтні роботи.

«Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили», — підсумував президент, подякувавши українським газовикам за роботу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкти щодо подовження воєнного стану та загальної мобілізації.

У поточному скликанні це буде вже 17-те голосування за ці питання.

