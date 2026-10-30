Україна готує далекобійний сюрприз для Росії: Зеленський анонсував нові можливості

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Україна працює над тим, щоб її далекобійні дрони та ракети могли уражати цілі на території Росії ще далі, ніж нині, коли в зоні досяжності українських ударів перебувають об’єкти від Ямалу до Західного Сибіру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо результатів українських далекобійних атак у вересні та жовтні.

Реклама

За словами глави держави, Україна визначила пріоритетні напрямки для подальшого застосування далекобійної зброї та планує нарощувати відповідні спроможності. Зеленський наголосив, що робота ведеться над розширенням можливостей як безпілотників, так і ракет, аби вони могли діставати до ще віддаленіших російських об’єктів.

Реклама

«На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські обʼєкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій», — повідомив президент.

Він також анонсував масштабування підрозділів, які здійснюють далекобійні операції. Зокрема, їх розвиватимуть на базі спроможностей Служби безпеки України, Центру спеціальних операцій «Альфа», українських розвідувальних структур та інших складових Сил оборони.

Зеленський подякував українським військовим за точність і регулярність ударів, назвавши їх «українськими далекобійними санкціями». Він підкреслив, що такі операції є відповіддю на російські атаки по українських містах і громадах.

Президент також зазначив, що далекобійні спроможності України мають значення не лише під час нинішньої війни, а й після її завершення. На його думку, вони стануть однією з довгострокових гарантій безпеки держави. За словами Зеленського, він уже обговорив подальший розвиток відповідного озброєння з його виробниками.

Реклама

Нагадаємо, вранці 30 жовтня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Після атаки на підприємстві виникла пожежа.

Новини партнерів