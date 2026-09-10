Україна готує до бою нову балістику: коли FP-7 та FP-9 можуть застосувати проти РФ

Балістична ракета / © Fire Point

Реклама

Українські балістичні ракети FP-7 почнуть застосовувати в бою вже за кілька тижнів. Тим часом далекобійну ракету FP-9, імовірно, випробовуватимуть одразу на ворозі, оскільки в Україні бракує великих полігонів для таких тестів.

Про це заявила генеральна директорка української компанії Fire Point Ірина Терех під час оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі, передає NV.

Реклама

Коли українська балістична ракета FP-7 піде в бій

За словами керівниці підприємства, проєкт балістичної ракети FP-7 вже успішно подолав два з трьох необхідних етапів випробувань.

Реклама

«Тож ми очікуємо, що це стане операційним дуже скоро. Тобто ми говоримо про тижні, не місяці чи щось таке», — зазначила Ірина Терех.

Тим часом для більш далекобійної ракети FP-9, яка може літати на понад 800 кілометрів і є аналогом американських ATACMS, тривають льотні тести. Через такі масштаби зброї компанії доводиться підлаштовуватися під можливості української території.

«Оскільки це дуже далекобійна балістична ракета, ймовірно, етап номер два повільно перейде до етапу номер три, тому що в Україні не вистачає простору, щоб реально протестувати. І, можливо, нам доведеться почати тестування безпосередньо на ворогові», — пояснила представниця компанії.

Під час виставки вона детально розкрила процес випробування ракетного озброєння, який складається з кількох послідовних стадій:

Реклама

Перший рівень. Наземні та лабораторні тести кожної окремої системи й підсистеми (зокрема, ракетного двигуна та навігаційних комплексів).

Другий рівень. Льотні випробування безпосередньо на території України.

Третій рівень. Військове тестування, яке є частиною процесу кодифікації.

За словами топменеджерки, третій рівень передбачає військове розгортання озброєння, яке водночас є обов’язковою частиною процесу кодифікації.

Українські балистичні ракети — останні новини

Нагадаємо, українська компанія Fire Point завершує розробку надшвидкісної балістичної ракети FP-9, проти якої безсила перехвалена протиповітряна оборона Москви.

Раніше ми вже писали, що українська балістична ракета FP-7 вже пройшла випробування та перебуває на стадії кодифікації, що дозволить Силам оборони застосувати її проти військових об’єктів у РФ вже восени 2026 року.

До слова, Україна веде перегони з часом, намагаючись стримати російські балістичні ракети на тлі виснаження запасів Patriot. Європейські системи та нові перехоплювачі можуть змінити ситуацію, але на це потрібен час.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів