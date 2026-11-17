Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

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Україна готується до масштабного обміну військовополоненими за підсумками тристоронніх переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з українською переговорною командою та представниками силових структур.

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Обмін військовополоненими: Зеленський чекає на найбільше звільнення українців за час війни

За словами президента, домовленість про підготовку обміну військовополоненими стала одним із найважливіших результатів тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Україна вже веде необхідну комунікацію каналами розвідки та готує пропозиції щодо обміну, щоб реалізувати домовленість у найкоротші терміни.

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«Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації американської команди з ними», — наголосив Володимир Зеленський.

Окремо під час наради обговорили повернення цивільних заручників, яких Росія продовжує незаконно утримувати. За словами глави держави, частина українців перебуває в російських катівнях і в’язницях ще від часів до початку повномасштабного вторгнення.

Переговори в Берліні: які країни та міжнародні організації долучаться

Наступну зустріч за участю європейських і американських партнерів заплановано провести цього тижня в Берліні. Також передбачено переговори у форматах за участю представників Росії. За словами Зеленського, важливим результатом домовленостей зі США стало погодження розширення формату перемовин за участю європейських партнерів.

До переговорного процесу мають долучитися:

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країни формату Е5 — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща;

представники Європейської комісії та Європейської ради;

представники НАТО.

«Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою», — підкреслив глава держави.

Під час наради президент також визначив завдання для української переговорної команди на найближчі тижні та узгодив подальші кроки спільної роботи з партнерами.

Серед ключових питань — умови завершення війни, надійні гарантії безпеки для України, забезпечення тривалого миру, а також формування умов для масштабного відновлення та подальшого розвитку держави.

Переговори про завершення війни — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися дводенні тристоронні мирні переговори за участю України, США та Росії. Це була перша зустріч у такому форматі від лютого 2026 року. Одним із головних результатів раунду стала попередня домовленість про масштабний обмін військовополоненими.

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Після переговорів в Абу-Дабі американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви, де зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Згодом у Білому домі повідомили про підготовку нового раунду переговорів. Водночас президент України Володимир Зеленський після консультацій із партнерами назвав розмову непростою та зазначив, що між сторонами досі залишаються суттєві розбіжності.

Наступним етапом дипломатичних зусиль стануть переговори в Берліні за участю української делегації та представників європейських країн. Зустріч організовують спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а її проведення очікується в день переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Головна мета берлінської зустрічі — напрацювати гарантії безпеки для України, які допоможуть запобігти новій російській агресії.

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