Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський 21 листопада розповів про розширення гуманітарних операцій на тимчасово окупованих територіях. Після евакуації людей з Олешків Україна готує нові місії у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

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Евакуація з Олешків: Зеленський розповів про нові гуманітарні операції

Президент подякував першій леді США за допомогу в евакуації та розблокуванні українців в Олешках. Він назвав цю операцію першим успішним етапом гуманітарної роботи.

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«Ми вдячні ще раз першій леді Сполучених Штатів Америки за Олешки, за евакуацію, розблокування і евакуацію наших людей, громадян України», — сказав президент.

За словами Зеленського, він також детально обговорив подальші гуманітарні місії з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Зокрема, йшлося про кількість людей, яких можна евакуювати, та вже напрацьовані плани.

«Ми проговорили з головкомом Драпатим і сьогодні ще раз підтвердили список. Я його привітав з днем народження, і ми з ним детально поговорили щодо цих гуманітарних місій, щодо кількості людей, яких ми можемо евакуювати, і які напрацювання у нас є», — пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що оновлений перелік населених пунктів уже передали українському омбудсмену та американській стороні.

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Які населені пункти Херсонщини та Запоріжжя увійшли до списку гуманітарних місій

Після Олешків Україна планує зосередити увагу на інших населених пунктах Херсонської області. До переліку увійшли Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збурівка, Нова Збурівка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка.

Також гуманітарні місії планують поширити на Запорізьку область. Серед населених пунктів — Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам’янське, Верхня Криниця та Василівка.

Водночас список не є остаточним — його надалі опрацьовуватимуть і доповнюватимуть. Для цього Україна має отримати повну інформацію про ситуацію в кожному населеному пункті, зокрема про кількість людей, які потребують допомоги, та їхній стан.

«Цей список буде оновлюватись, буде опрацьовуватись, щойно ми будемо мати повну інформацію і цифри, скільки людей і в якому стані, що відбувається в тому чи іншому місті, містечку нашої держави на тимчасово окупованих територіях», — підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, 17 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала американській стороні розширити гуманітарні операції ще на 10 населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Тоді українська команда планувала обговорити цю пропозицію з американськими посередниками. Йшлося про проведення операцій за прикладом евакуації цивільних з Олешків.

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