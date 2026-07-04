Україна готує нову морську лінію оборони: Зеленський розповів перші деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна планує створити в Чорному морі нову лінію оборони із застосуванням дронів-перехоплювачів, які запускатимуть із різних платформ, зокрема морських безпілотників.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил.

Зеленський повідомив, що Україна працює над створенням нової морської лінії оборони, яка стане важливим елементом захисту південних областей. За його словами, дрони-перехоплювачі планують запускати з різних платформ, у тому числі з морських безпілотників.

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«Ноу-хау, яке нам потрібно, — мати лінію оборони в морі і застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі, щоб у нас була лінія, яка захищала в повітрі Одесу, Велику Одесу, весь регіон», — заявив глава держави.

Президент наголосив, що сучасна війна змушує Україну постійно шукати нові технологічні рішення. Він зазначив, що масове виробництво дронів-перехоплювачів уже триває, а наступним кроком стане їхнє інтегрування в єдину систему морської оборони.

За словами Зеленського, найціннішим здобутком українських Військово-морських сил є унікальний бойовий досвід, який накопичується практично щодня. Саме він дозволяє створювати рішення, яких поки що немає в інших країнах.

Президент підкреслив, що українські морські безпілотники вже довели свою ефективність під час війни. Завдяки їхньому застосуванню Росія була змушена відвести значну частину свого флоту від українського узбережжя, що дозволило забезпечити роботу морського продовольчого коридору. Крім того, українські морські дрони вже демонстрували здатність уражати не лише кораблі, а й повітряні цілі, зокрема російські гелікоптери.

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За словами президента, у майбутньому українські Військово-морські сили мають стати високотехнологічною системою, яка поєднуватиме традиційні бойові кораблі, авіацію, надводні та підводні безпілотники. Наступним етапом розвитку стане широке застосування штучного інтелекту та дистанційного керування технікою з берега.

Заяви Зеленського — останні новини

Нагадаємо, в складі ВМС ЗСУ створюється нова бригада протимінних кораблів. Зеленський заявив, що підрозділ працюватиме в морі та за потреби допомагатиме міжнародним партнерам. Також підписано указ про створення Військово-морської академії в Одесі.

Також, Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям за підтримку України у боротьбі проти повномасштабної війни Росії, окремо згадавши про системи ППО Patriot, які надійно захищають життя українців.

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