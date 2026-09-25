Україна готує нову зброю проти реактивних дронів РФ: коли вона з’явиться

Реактивні дрони / © ТСН

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Українським силам бракує засобів для збиття реактивних дронів Росії. Проте українські та закордонні фахівці вже створюють нові головки самонаведення для дешевих ракет, які дозволять ефективно знищувати такі цілі приблизно через пів року.

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції FIRST CONTACT Валерій Боровик.

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За його словами, спеціальні антидронові ракети занадто повільні, а швидким і дешевим ракетам зі складів бракує точної системи наведення. Щоб це виправити, близько шести компаній, зокрема FIRST CONTACT, зараз модернізують наявне озброєння.

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«Над цим потрібно працювати і працюють компанії, щоб зробити головки самонаведення якраз на тепловий слід, тому що він кращий в реактивному дроні, ніж в попередніх версіях дронів ДВЗ. Але для цього потрібно десь до півроку», — пояснив Боровик.

Експерт додав, що після випробувань найефективніше обладнання адаптують до існуючих ракет і масштабують виробництво.

Дрони-перехоплювачі та мала авіація: нові методи знищення БпЛА

Експерт додав. що окрім ракет, розглядаються й інші способи боротьби з російськими БпЛА. Зокрема, йдеться про розробку дронів-перехоплювачів (інтерсепторів) із реактивною тягою, кілька варіантів яких зараз проходять тестування. Також перспективним напрямком є залучення малої авіації.

«Зараз працюють з малою авіацією, яка може розвивати швидкість біля 600 км/год. Якщо вона летить на тій же швидкості, що летить дрон, можна знешкоджувати кінетичним способом. Це ті напрямки, по яким працюють», — зазначив фахівець, визнавши, що наразі таких засобів не вистачає.

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Боровик зазначив, що дронові атаки триватимуть до кінця війни. Ще однією складною проблемою є ворожа балістика, яку наразі неможливо збивати стовідсотково. Оскільки системи захисту від таких ракет раніше не розвивалися ні в Україні, ні в Європі, комплексів на кшталт Patriot зараз критично мало. Тому, за словами експерта, нагальним завданням є створення надійного антибалістичного щита.

Україна готує зброю проти дронів РФ — останні новини

Нагадаємо, українське командування продовжує шукати ефективні засоби для протидії новим загрозам з боку держави-агресорки. Наразі головна увага зосереджена на посиленні повітряної оборони проти ворожих реактивних безпілотників.

Раніше в повітряних силах розповіли, що Росія під час повітряних атак по Україні дедалі активніше використовує реактивні безпілотники та змінює підхід до їхнього застосування. Під час планування ударів противник тепер враховує і погодні умови.

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