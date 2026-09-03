Україна готує нову зброю проти реактивних «Шахедів»: що відомо про перехоплювачі

Зеленський доручив якнайшвидше створити перехоплювачі реактивних дронів

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В Україні масштабують розробку та виробництво вітчизняних швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії оновленим російським ударним дронам.

Про це за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив президент України Володимир Зеленський.

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В Україні масштабують виробництво перехоплювачів реактивних дронів

За словами Зеленського, українські компанії вже створили перші прототипи та працюють над доведенням цієї зброї до необхідного рівня ефективності.

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«Провів Ставку. Головне питання — прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних „Шахедів“. В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності», — пише Зеленський.

Він подякував усім розробникам і виробникам за роботу заради держави і людей та повідомив, що це завдання потрібно виконати якнайшвидше.

Крім розробок дронів, учасники Ставки пропрацювали механізми залучення приватного бізнесу до виготовлення, постачання та налаштування окремих елементів систем ППО.

Очікується, що співпраця державного оборонного сектору, бізнесу та міжнародних партнерів дозволить перекрити спроможності РФ.

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«Також детально обговорили потенціал залучення бізнесу у виробництво, постачання та налаштування окремих типів систем ППО. Щодо цього теж визначені конкретні строки й завдання. Комплексна мета — це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу», — повідомив Володимир Зеленський.

Водночас українські розвідувальні органи вже зібрали дані щодо подальших планів ворога. У відповідь на це Сили оборони готують не лише стандартну відсіч, а й спеціальні заходи.

Подальші операції уже затверджені.

Росія тероризує Україну реактивними дронами

Нагадаємо, росіяни активно змінюють тактику та переходять на реактивні безпілотники, третина з яких нині використовується під час атак на Україну. Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, збивати їх значно складніше: якщо ефективність знищення «класичних» «Шахедів» становить 90-95%, то реактивних БпЛА — близько 60%.

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При цьому ворог постійно змінює маршрути, висоту та види засобів ураження, через що українським пілотам доводиться працювати з «ювелірною» точністю, аби безпечно збивати цілі.

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