Україна готує нову зброю проти реактивних "Шахедів": Зеленський назвав ключові засоби

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський назвав російські реактивні «Шахеди» найбільшою складністю для української протиповітряної оборони. За його словами, Україна розвиває одразу кілька напрямків для протидії таким безпілотникам — від посилення авіації та забезпечення боєприпасами винищувачів F-16 до виробництва дронів-перехоплювачів, малих ракет і турельних систем.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції 4 жовтня.

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За словами президента, ефективність протиповітряної оборони України проти звичайних «Шахедів» нині становить від 85% до 92% залежно від характеру та комбінованості російської атаки.

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Зеленський наголосив, що це значно кращий результат, ніж на початку повномасштабної війни. Він також відзначив розвиток української військової технологічної інфраструктури, яка, за його оцінкою, здатна швидко реагувати на нові загрози.

Водночас президент визнав, що поява реактивних версій російських дронів створила для ППО значно складніше завдання.

F-16 і боєприпаси проти реактивних дронів

Зеленський пояснив, що однією з головних відповідей України на нову загрозу має стати посилення можливостей бойової авіації. Нині, за його словами, саме українська авіація забезпечує близько 50–60% збиття реактивних «Шахедів».

Особливу роль президент відвів винищувачам F-16, які, за його словами, «дуже сильно допомагають». Ефективним засобом проти таких цілей він назвав 20-мм боєприпаси для винищувачів.

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Україна працює над тим, щоб забезпечити потребу приблизно у 5–6 тисячах таких боєприпасів на добу. Зеленський визнав, що це складне завдання, але зазначив, що робота в цьому напрямку триває за підтримки партнерів.

Зокрема, Україна розраховує на допомогу Німеччини, а також планує обговорювати збільшення постачання боєприпасів із Польщею та Францією. За словами президента, до цього напрямку також долучаться Норвегія та Фінляндія.

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів

Другим ключовим напрямком Зеленський назвав дрони-перехоплювачі. За його словами, позитивні результати показали українські «Барси», які наразі демонструють найвищий показник збиття серед таких систем.

Ефективність дронів-перехоплювачів наразі становить близько 30%, але цей показник, за словами президента, зростає. Україна також розвиває інші проєкти, щоб збільшити кількість таких засобів та створити конкуренцію між виробниками.

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Зеленський повідомив, що Україна отримає від Німеччини фінансування для виробництва 2 тисяч «Барсів». Він наголосив, що це має суттєво посилити можливості захисту від російських повітряних атак.

Ставку роблять також на малі ракети

Ще одним елементом захисту від реактивних «Шахедів» президент назвав програму малих ракет. За його словами, Україна розробляє кілька типів таких засобів, а перші результати їх застосування очікуються вже у другій половині жовтня.

Зеленський зазначив, що наразі ці ракети ще не використовуються масовано. Водночас у разі успішного випробування Україна зможе швидко перейти до виробництва необхідної кількості таких засобів.

Окремо президент згадав про розвиток турельних систем, які планують встановлювати на різних об’єктах для посилення їхнього захисту від повітряних атак.

Нагадаємо, російські війська почали тестувати під час ударів по Одещині нову модифікацію дронів-камікадзе з реактивними двигунами, яка здатна розвивати швидкість до 800 км/год.

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