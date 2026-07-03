- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 743
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готує новий механізм повернення чоловіків з однієї з країн Європи: з’явилися деталі
Німеччина і Україна обговорюють повернення українських чоловіків додому.
Україна та Німеччина сформували спільну робочу групу, яка займається питанням повернення до України громадян мобілізаційного віку, що перебувають на території ФРН.
Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю «Укрінформу».
«Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи робочої групи», — заявив Макеєв.
За словами дипломата, у межах роботи групи сторони обговорюють можливі механізми повернення українців призовного віку на батьківщину. Водночас він не уточнив, які саме інструменти наразі розглядають, але повідомив, що робота з координації повернення українців має дві складові.
«Перша — це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз’яснюємо, які існують можливості. Друга — зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією», — висловився український дипломат.
Нагадаємо, 29 червня Євроомісія запропонувала продовжити дію режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2028-го. Водночас запропоновані зміни передбачають окремий підхід до новоприбулих військовозобов’язаних українців віком від 23 до 60 років.
У ЄС наголошують, що йдеться не про всіх чоловіків, а саме про громадян України, які підлягають мобілізації. Саме для цієї категорії можуть діяти окремі правила в межах оновленого механізму тимчасового захисту.