Україна готує новий механізм повернення чоловіків з однієї з країн Європи: з’явилися деталі

Повернення чоловіків. / © ТСН

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Україна та Німеччина сформували спільну робочу групу, яка займається питанням повернення до України громадян мобілізаційного віку, що перебувають на території ФРН.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю «Укрінформу».

«Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи робочої групи», — заявив Макеєв.

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За словами дипломата, у межах роботи групи сторони обговорюють можливі механізми повернення українців призовного віку на батьківщину. Водночас він не уточнив, які саме інструменти наразі розглядають, але повідомив, що робота з координації повернення українців має дві складові.

«Перша — це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз’яснюємо, які існують можливості. Друга — зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією», — висловився український дипломат.

Нагадаємо, 29 червня Євроомісія запропонувала продовжити дію режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2028-го. Водночас запропоновані зміни передбачають окремий підхід до новоприбулих військовозобов’язаних українців віком від 23 до 60 років.

У ЄС наголошують, що йдеться не про всіх чоловіків, а саме про громадян України, які підлягають мобілізації. Саме для цієї категорії можуть діяти окремі правила в межах оновленого механізму тимчасового захисту.

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