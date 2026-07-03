ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
743
Час на прочитання
1 хв

Україна готує новий механізм повернення чоловіків з однієї з країн Європи: з’явилися деталі

Німеччина і Україна обговорюють повернення українських чоловіків додому.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Повернення чоловіків.

Повернення чоловіків. / © ТСН

Україна та Німеччина сформували спільну робочу групу, яка займається питанням повернення до України громадян мобілізаційного віку, що перебувають на території ФРН.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю «Укрінформу».

«Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи робочої групи», — заявив Макеєв.

За словами дипломата, у межах роботи групи сторони обговорюють можливі механізми повернення українців призовного віку на батьківщину. Водночас він не уточнив, які саме інструменти наразі розглядають, але повідомив, що робота з координації повернення українців має дві складові.

«Перша — це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз’яснюємо, які існують можливості. Друга — зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією», — висловився український дипломат.

Нагадаємо, 29 червня Євроомісія запропонувала продовжити дію режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2028-го. Водночас запропоновані зміни передбачають окремий підхід до новоприбулих військовозобов’язаних українців віком від 23 до 60 років.

У ЄС наголошують, що йдеться не про всіх чоловіків, а саме про громадян України, які підлягають мобілізації. Саме для цієї категорії можуть діяти окремі правила в межах оновленого механізму тимчасового захисту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
743
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie