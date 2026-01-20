Україна готує революцію в небі: що відомо про “розумний” щит ППО, який закриє міста

Україна готує нову систему ППО зі штучним інтелектом / © Getty Images

Попри люті морози та спроби армії РФ «заморозити» Україну ударами по енергетиці, Київ готує технологічну відповідь, яка може змінити хід війни.

Про це пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус після візиту до української столиці.

У своїй статті він зазначає, що ключ до перемоги — це не просто відбити атаки, а стати «непереможними».

Проєкт Dataroom: ШІ проти ракет

Новий міністр оборони України Михайло Федоров підписав угоду з американською компанією Palantir про створення передової системи Dataroom.

Це не просто база даних. Система використовуватиме масив інформації, зібраний за 4 роки війни (дані сенсорів, супутникові знімки), щоб навчити штучний інтелект передбачати російські атаки.

ШІ буде не лише прогнозувати маршрути, а й миттєво керувати армією дешевих автономних перехоплювачів.

«Ми маємо чіткий план, як зупинити Росію в нашому небі», — заявив Федоров.

«Восьминіг» проти «Шахеда»

Головна проблема нинішньої ППО — вартість. Збивати дешеві дрони дорогими ракетами економічно невигідно. Україна вирішила цю проблему, створивши власні дешеві перехоплювачі.

Один із них — дрон Octopus («Восьминіг»).

Ціна: усього кілька тисяч доларів (проти значно дорожчих «Шахедів»).

Радіус дії: до 200 км.

Оснащення: оптичні, інфрачервоні та теплові сенсори.

Андрій Гриценюк, керівник кластера Brave1, називає це стратегією «розміну пішаків на тури».

«Війна припиниться, коли ворог зрозуміє, що його політичні цілі не можуть бути досягнуті», — каже він.

Якщо план спрацює, вже за пів року Україна матиме каркас загальнонаціонального щита, який зробить міста безпечними.

Технологічний бум

Автор публікації наводить вражальні цифри росту українського ОПК:

У 2022 році виробничі потужності оцінювалися в $1 млрд, у 2025-му — $35 млрд .

Кількість виробників дронів зросла з 7 до 500.

Якщо на початку війни майже всі удари завдавала артилерія, то зараз 90% ударів — це дрони.

Ключовими фігурами цього прориву WP називає Михайла Федорова та Кирила Буданова, який нещодавно очолив Офіс президента. Саме їхня ставка на технології дозволила Україні вистояти проти значно більшого ворога.

«Ми міняємо правила гри. Це буде система, де дешеві українські перехоплювачі, керовані найрозумнішим софтом у світі, просто зроблять російські атаки безглуздими», — резюмує Девід Ігнатіус.

Нагадаємо, російська армія на фронті має перевагу у застосуванні FPV-дронів на оптоволокні, які захищені від протидії засобами РЕБ. Застосування цієї зброї збільшує так звану «кіл-зону».