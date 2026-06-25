Україна готує ривок на фронті: Шмигаль розкрив, що може статися

Денис Шмигаль / © Associated Press

Реклама

Протягом цього місяця Сили оборони України звільнять від російських загарбників більше територій, ніж армія РФ змогла окупувати від початку поточного року.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), яка проходить у польському місті Ґданськ.

Наслідки далекобійних ударів по РФ

За словами Дениса Шмигаля, Росія платить «неймовірну ціну» за розв’язану війну. Зокрема, значних збитків ворогу завдають українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Реклама

Денис Шмигаль назвав ці атаки «прямими санкціями без жодних формальностей».

«Якщо підрахувати їхні втрати на полі бою, то вони платять абсолютно неймовірну ціну людськими життями. Вони також платять величезну ціну через наші удари по їхніх нафтопереробних заводах та через далекосяжні санкції», — зауважив Шмигаль.

Водночас міністр енергетики закликав США, Європейський Союз та інших міжнародних партнерів не зупинятися й продовжувати нарощувати санкційний тиск на Росію.

«Тому ми просимо про продовження та посилення санкційного тиску на Росію, це призведе до страждань їхньої економіки та змусить їх сісти за стіл переговорів», — зазначив Денис Шмигаль.

Реклама

На думку урядовця, накопичувальний ефект від запроваджених обмежень уже змушує російську економіку страждати.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над тим, щоб Росія не могла використовувати захоплені землі для затягування війни. А домовленості з країнами G7 допоможуть створити умови, за яких вона буде змушена шукати миру.

Також Кремль і його посадовці вкотре підтвердили небажання Росії вести прямі переговори з Україною та стверджувати про відданість своїм початковим максималістським воєнним цілям.

Раніше ми писали, що у Кремлі скаржаться, що США змінюють свою позицію щодо переговорів про війну в Україні. Російська влада вважає, що Вашингтон більше не вимагає від України відвести війська з Донбасу як умову для діалогу.

Реклама

Новини партнерів