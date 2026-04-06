Зеленський назвав ключову мету України

Україна працює над розширенням міжнародної співпраці у сфері безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 6 квітня.

«На безпеку заслуговують усі народи — і будуть ще й нові наші безпекові домовленості. Які точно посилять Україну», — зазначив він.

За словами глави держави, інтерес до партнерства з Україною з боку інших країн зростає.

«Зараз з Україною як із безпековим партнером хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей», — додав президент.

Він також наголосив, що ключовою метою держави є досягнення стабільності та миру не лише в Європі, а й у світі загалом.

За його словами, глобальна безпека напряму впливає на економіку, енергетику та інші критично важливі сфери.

«Наша мета абсолютно чітка — потрібна стабільність і мир у Європі, потрібна стабільність та мир на Близькому Сході та в Затоці, так само як і в інших глобально важливих регіонах, щоб світ не знав таких проблем через дестабілізовані ринки, знищену енергетику, порушене мореплавство, ядерну загрозу чи продовольчу небезпеку», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Україна передала РФ пропозицію щодо енергетичного перемир’я.

Український президент Зеленський заявив, що Україна все ще очікує на відповідь від РФ щодо Великоднього перемир’я. За його словами, Київ передав свій запит партнерам із США, які можуть виступити тут посередниками.