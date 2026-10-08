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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна готує удар у відповідь: Зеленський зробив заяву після доповіді СБУ

Водночас Україна працює з міжнародними партнерами, щоб посилити можливості Сил оборони протидіяти новим російським ударам.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Доповідь СБУ президенту Зеленському

Доповідь голови СБУ президенту Володимиру Зеленському / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації.

Про це глава держави повідомив у Telegram після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

За словами Зеленського, під час доповіді обговорювалися подальші дії України у відповідь на російські атаки. «Готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації», — зазначив президент.

Водночас Україна працює з міжнародними партнерами, щоб посилити можливості Сил оборони. Зеленський повідомив, що переговори ведуться «за всіма доступними каналами» з країнами, які можуть надати додаткові пакети протиповітряної оборони та боєприпаси для винищувачів F-16.

Президент подякував державам, готовим підтримати Україну необхідними засобами для захисту від російських атак.

Окремо Зеленський зазначив, що влада продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад. Йдеться про потреби військових, які вони озвучували під час зустрічей президента з українськими військовослужбовцями на фронті.

Заява Зеленського пролунала на тлі повідомлень про підготовку Росією нової масштабної атаки.

Нагадаємо, напередодні, 7 жовтня, президент заявляв, що українська розвідка має оновлену інформацію про підготовку РФ до масованого удару та що Україна готує протидію.

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