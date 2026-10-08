Україна готує удар у відповідь: Зеленський зробив заяву після доповіді СБУ

Доповідь голови СБУ президенту Володимиру Зеленському / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації.

Про це глава держави повідомив у Telegram після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

Реклама

За словами Зеленського, під час доповіді обговорювалися подальші дії України у відповідь на російські атаки. «Готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації», — зазначив президент.

Реклама

Водночас Україна працює з міжнародними партнерами, щоб посилити можливості Сил оборони. Зеленський повідомив, що переговори ведуться «за всіма доступними каналами» з країнами, які можуть надати додаткові пакети протиповітряної оборони та боєприпаси для винищувачів F-16.

Президент подякував державам, готовим підтримати Україну необхідними засобами для захисту від російських атак.

Окремо Зеленський зазначив, що влада продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад. Йдеться про потреби військових, які вони озвучували під час зустрічей президента з українськими військовослужбовцями на фронті.

Заява Зеленського пролунала на тлі повідомлень про підготовку Росією нової масштабної атаки.

Реклама

Нагадаємо, напередодні, 7 жовтня, президент заявляв, що українська розвідка має оновлену інформацію про підготовку РФ до масованого удару та що Україна готує протидію.

Новини партнерів