Україна готує закон, що дозволить подвійне громадянство: коли чекати

В Україні запровадять множинне громадянство. / © pixabay.com

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Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону має бути готовий до кінця 2025 року.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає “24 Канал”.

“Закон буде готовий до кінця року”, — наголосив він.

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Діаспора, повернення та нові сервіси

Чернишов звернув увагу на те, що за межами України наразі перебуває понад 20 мільйонів українців. Приблизно 5 мільйонів із них виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Ми не будемо змушувати когось повертатися. Це має бути добровільний процес. Завдання міністерства — об’єднати всіх українців, і в країні, і за її межами”, — зазначив віцепрем’єр.

Платформа для українців за кордоном і Unity Hubs

Міністерство національної єдності також працює над створенням електронної платформи для українців, які були змушені виїхати з країни. Ця платформа має стати інструментом підтримки — допомагати з пошуком житла, роботи й надавати важливу інформацію.

Крім того, триває підготовка до відкриття Центрів єдності (Unity Hubs) у кількох європейських столицях, зокрема в Римі. Водночас міністерство планує уніфікувати навчальні програми для дітей українців за кордоном відповідно до національних освітніх стандартів.

Раніше повідомлялось, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які подали документи на оформлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати готові паспорти за кордоном без необхідності пред'являти додаткові документи.