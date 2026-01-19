Україна готує законодавчі зміни для проведення виборів: деталі від голови ЦВК

Вибори в Україні / © ТСН.ua

Україна зіткнеться з серйозними викликами під час організації перших післявоєнних виборів через зруйновану інфраструктуру та переміщення мільйонів людей.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтервʼю Reuters.

“Приведення в актуальність українського реєстру виборців та належна підготовка до виборів займе значний час”, – зазначив він в інтерв’ю міжнародним ЗМІ.

Через зруйновану інфраструктуру та переміщення мільйонів українців організувати голосування в короткі терміни практично неможливо.

На тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни президент США Дональд Трамп вимагав від України проведення виборів, незважаючи на діюче воєнне становище, що забороняє голосування.

“Ми працюємо над тим, щоб забезпечити безпечні та легітимні вибори, але наразі організаційні проблеми величезні”, – додав Діденко.

Перегляд законодавства та робоча група

Україна готує зміни до законодавства для перших післявоєнних виборів. Робоча група експертів та законодавців розробляє пропозиції щодо правових змін, які необхідні для проведення голосування в нинішніх умовах.

“Ми повинні створити належні умови для безпечного голосування, щоб надати президенту більше важелів впливу на переговорах”, – пояснив Діденко.

Президент Зеленський підтвердив готовність проводити вибори, якщо Сполучені Штати та союзники зможуть гарантувати безпеку виборців.

Специфіка голосування для біженців

За даними Агентства ООН у справах біженців, близько 5,8 мільйона українців перебуває за кордоном, переважно в Європі.

Діденко зазначив, що старі формати дільниць у посольствах та консульствах не забезпечують голосування для всіх біженців:

“Ми вважаємо, що відкриття дільниць за межами дипломатичних представництв – найбільш реалістичне рішення. Онлайн-голосування та поштове голосування схильні до ризику зовнішнього втручання”.

Комісія відновила можливість оновлення даних онлайн для всіх виборців, що дозволяє врахувати переміщення людей під час війни.

Голосування військових

Забезпечення виборчих прав для військових є окремою складністю. В Україні служать близько 800 000 військовослужбовців.

“2019 року ми вже організовували голосування для військових на фронті. Тепер масштаб проблеми значно більший”, – пояснив Діденко.

Минулого разу, під час президентських виборів, тисячі солдатів були перекинуті на схід України для забезпечення безпеки голосування, і ця практика буде використана знову, але в масштабах, що відповідають поточним реаліям війни.

Стан виборчої інфраструктури

Майже 2 000 із понад 30 000 виборчих дільниць в Україні пошкоджені або зруйновані, переважно на сході країни.

“Нам потрібно відновити інфраструктуру, щоб забезпечити можливість голосування для всіх громадян”, – зазначив Діденко.

При цьому навіть часткове відновлення роботи дільниць потребує часу та ресурсів.

Умови для проведення виборів

Діденко наголосив, що припинення вогню та безпечні умови для виборців є обов’язковою умовою для будь-яких виборів:

“Безпека – ключовий фактор. Без припинення бойових дій неможливо забезпечити легітимне голосування”.

Росія відмовляється гарантувати перемир’я, а громадська думка в Україні свідчить про низьку підтримку виборів під час війни: лише 9% українців готові голосувати до припинення вогню, тоді як 57% вважають, що вибори можливі лише після завершення бойових дій.