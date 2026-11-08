Україна готує зброю проти російського "Орешніка": що відомо про нові розробки

Загроза ракет "Орешнік" / © ТСН

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Україна розробляє та випробовує системи перехоплення ракет, здатні протидіяти російському гіперзвуковому комплексу «Орешнік», який становить нову загрозу для української території. Паралельно Київ працює над створенням власної супутникової інфраструктури, щоб зменшити залежність від американської системи Starlink і забезпечити незалежний військовий зв’язок.

Про це йдеться у матеріалі британського видання The Guardian.

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За словами голови підкомітету Верховної Ради з питань державної безпеки Федора Веніславського, Україна вже провела щонайменше три випробування позаатмосферних систем ураження, призначених для перехоплення об’єктів у навколокосмічному просторі. Серед перспективних рішень — системи, які можуть запускатися з висотних літаків.

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Українська сторона розглядає цей напрям як один із пріоритетів оборонних розробок, оскільки Росія дедалі активніше використовує космічний простір для забезпечення своїх військових операцій та завдавання ракетних ударів.

Україна готує відповідь «Орешніку»

Особливу увагу українські розробники приділяють протидії балістичним ракетам «Орешнік». Ця російська система запускається у навколокосмічний простір, після чого розділяється на кілька бойових блоків, здатних уражати окремі цілі.

Її перехоплення є складним завданням через високу швидкість польоту та особливості траєкторії. Крім того, російські пускові майданчики перебувають поза зоною досяжності українських далекобійних засобів ураження.

Саме тому Київ шукає можливості знищувати ракети безпосередньо під час їхнього польоту, зокрема за допомогою спеціалізованих систем, здатних діяти за межами атмосфери.

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«Це пріоритет. Ми вже продемонстрували пуски позаатмосферних систем і працюємо над тим, щоб запустити це у серійне виробництво», — заявив Веніславський.

Водночас він визнав, що реалізація таких планів потребуватиме значного фінансування, адже український оборонний бюджет має задовольняти величезну кількість нагальних потреб фронту.

Київ створює альтернативу Starlink

Ще одним стратегічним завданням України стало забезпечення незалежного доступу до супутникового зв’язку. Необхідність цього особливо загострилася після обмежень у роботі Starlink, які вплинули на якість комунікацій та створили ризики для систем управління українськими військами.

За словами Веніславського, від початку повномасштабної війни космічна інфраструктура відіграє критично важливу роль для українських Сил оборони. Однак останні події продемонстрували небезпеку надмірної залежності від іноземних комерційних компаній та політичних рішень інших держав.

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Першим кроком до створення незалежної української супутникової системи став запуск апарата Obria Nano, розробленого у співпраці з данською компанією GomSpace. Він має стати випробувальною платформою для майбутньої мережі зв’язку, яка, за повідомленнями, може налічувати близько 245 супутників.

Україна прагне отримати власну інфраструктуру, яка забезпечуватиме військовий зв’язок, передавання інформації та інші критично важливі функції незалежно від рішень іноземних операторів.

Удар по підприємству «Роскосмосу»

The Guardian також звертає увагу на те, що війна між Україною та Росією дедалі більше поширюється на космічну галузь.

Одним із показових епізодів став український удар 15 серпня по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у російській Самарі. За інформацією видання, дві українські ракети «Фламінго» влучили у виробничі будівлі підприємства, де виготовляють ракети-носії «Союз-2».

Зокрема, було уражено цех 106А, де збирали електронні компоненти для систем запуску ракет.

Цей об’єкт має стратегічне значення для російської космічної програми, оскільки ракети «Союз-2» використовуються для виведення супутників на орбіту. Серед завдань, які Москва планує забезпечувати за їхньою допомогою, — розгортання власної супутникової мережі «Рассвет», покликаної стати альтернативою Starlink.

За даними видання, Україна також атакувала інші об’єкти російської космічної інфраструктури, зокрема комплекс у підмосковному Корольові та радіотелескоп у тимчасово окупованому Криму.

Космос стає ще одним фронтом війни

Загроза для України полягає не лише у застосуванні «Орешніка». Росія активно розвиває засоби протидії супутниковим системам інших держав, які використовуються для зв’язку, навігації та військової розвідки.

За оцінками експертів, Москва застосовує глушіння сигналів, лазерне засліплення супутників, а також розміщує поблизу іноземних космічних апаратів супутники-інспектори, які можуть вести спостереження за ними.

Окрему стурбованість викликали маневри російського супутника «Космос 2612» поблизу комерційного радарного супутника фінської компанії Iceye. Останній передає українським військовим радіолокаційні знімки, які допомагають відстежувати ситуацію на полі бою.

Експерти розглядають подібні дії як елемент стратегічного протистояння, метою якого може бути перешкоджання роботі супутників противника та скорочення терміну їхньої експлуатації.

Фахівчиня зі космічної безпеки Шведського університету оборони Елена Ґроссфельд наголошує, що мілітаризація космосу вже перестала бути сценарієм майбутнього.

«Про космічну війну говорили як про майбутнє. Але ми вже у цьому майбутньому», — зазначила експертка.

Нагадаємо, Росія може використати супутникову мережу «Рассвет» для онлайн-керування ракетами та ударними безпілотниками типу «Шахед» над усією територією України. Для цього Москві потрібно розгорнути угруповання приблизно з 200–250 супутників, які забезпечать необхідне покриття.

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