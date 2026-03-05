Україна готується до можливого скорочення систем ППО: Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає сценарій можливого зменшення кількості засобів протиповітряної оборони на тлі війни на Близькому Сході.

Про це він сказав в інтерв’ю The Independent.

Глава держави зазначив, що увага міжнародних партнерів нині значною мірою прикута до протистояння між Іраном та Ізраїлем, а також до безпекової ситуації в регіоні загалом.

Реклама

«Фокус зараз зміщується на Близький Схід — на війну з Іраном, на підтримку США та Ізраїлю. Це зрозуміло, з огляду на масовані атаки дронами та ракетами по країнах регіону. Ми оцінюємо, що за таких умов обсяг протиповітряної оборони для України може скоротитися», — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що українське військове командування готується до такого розвитку подій.

«Ми підготували наших командирів до можливого дефіциту засобів ППО», — підкреслив він.

Також Зеленський додав, що йдеться не про скарги, а про прагматичну оцінку реальності, в якій перебуває країна.

Реклама

Він нагадав, що Україна вже чотири роки зазнає атак балістичними ракетами з боку Росії. Проти таких цілей ефективними є, зокрема, системи Patriot та THAAD, більшість із яких виробляються у США.

За словами президента, саме Сполучені Штати контролюють виробництво й постачання відповідних систем і ракет до них, тому можуть переглядати пріоритети розподілу з огляду на глобальну безпекову ситуацію.

Він підкреслив, що Україна продовжує працювати з партнерами, розуміючи складність міжнародного контексту та конкуренцію за обмежені ресурси протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент Зеленський і раніше заявив про готовність України ділитися досвідом і технологіями боротьби з іранськими «Шахедами» з країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot (PAC-2 та PAC-3).

Реклама

Водночас президент України висловив тривогу через війну в Ірані. Він заявив, що занепокоєння щодо передавання Іраном зброї Росії «трішки зменшилось». Але довга війна в Ірані «може зменшити постачання протиповітряної оборони, ракет для ППО для України».

Війна США з Іраном може ускладнити постачання ракет і систем ППО для України. Зокрема йдеться про Patriot.