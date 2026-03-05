- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 742
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна готується до можливого скорочення систем ППО: Зеленський назвав причину
Володимир Зеленський в інтерв’ю The Independent заявив, що Україна припускає скорочення обсягів ППО через загострення на Близькому Сході.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає сценарій можливого зменшення кількості засобів протиповітряної оборони на тлі війни на Близькому Сході.
Про це він сказав в інтерв’ю The Independent.
Глава держави зазначив, що увага міжнародних партнерів нині значною мірою прикута до протистояння між Іраном та Ізраїлем, а також до безпекової ситуації в регіоні загалом.
«Фокус зараз зміщується на Близький Схід — на війну з Іраном, на підтримку США та Ізраїлю. Це зрозуміло, з огляду на масовані атаки дронами та ракетами по країнах регіону. Ми оцінюємо, що за таких умов обсяг протиповітряної оборони для України може скоротитися», — зазначив Зеленський.
Водночас президент наголосив, що українське військове командування готується до такого розвитку подій.
«Ми підготували наших командирів до можливого дефіциту засобів ППО», — підкреслив він.
Також Зеленський додав, що йдеться не про скарги, а про прагматичну оцінку реальності, в якій перебуває країна.
Він нагадав, що Україна вже чотири роки зазнає атак балістичними ракетами з боку Росії. Проти таких цілей ефективними є, зокрема, системи Patriot та THAAD, більшість із яких виробляються у США.
За словами президента, саме Сполучені Штати контролюють виробництво й постачання відповідних систем і ракет до них, тому можуть переглядати пріоритети розподілу з огляду на глобальну безпекову ситуацію.
Він підкреслив, що Україна продовжує працювати з партнерами, розуміючи складність міжнародного контексту та конкуренцію за обмежені ресурси протиповітряної оборони.
Нагадаємо, президент Зеленський і раніше заявив про готовність України ділитися досвідом і технологіями боротьби з іранськими «Шахедами» з країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot (PAC-2 та PAC-3).
Водночас президент України висловив тривогу через війну в Ірані. Він заявив, що занепокоєння щодо передавання Іраном зброї Росії «трішки зменшилось». Але довга війна в Ірані «може зменшити постачання протиповітряної оборони, ракет для ППО для України».
Війна США з Іраном може ускладнити постачання ракет і систем ППО для України. Зокрема йдеться про Patriot.