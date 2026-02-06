Україна готується до наступних переговорів з Росією та США: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський завтра, 7 лютого, проведе нараду з українською делегацією, яка повертається з Об’єднаних Арабських Еміратів. Головною темою зустрічі стануть звіти про закриті етапи переговорного процесу.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Також, за словами глави держави, на завтра запланована розмова з представниками Європи щодо мирного процесу.

«Сьогодні пізно ввечері, завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами», — повідомив Зеленський.

Окрім цього, президент відзначив роботу української парламентської делегації у США на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Глава парламенту вже провів зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, конгресменами та взяв участь в українському молитовному сніданку.

«Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. Це стосується підтримки нашої держави, наших людей і також перемовин. Дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави зараз мають бути направлені на одне: підтримку України, нашого захисту, нашої стійкості», — наголосив Зеленський.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Раніше ми писали, що 4 лютого завершився перший день мирних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі. Українська сторона прагне з’ясувати реальні наміри Росії та США.

А 5 лютого завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ.

Головним результатом цих переговорів став обмін полоненими.

За словами Зеленського, він очікує на повернення переговорної групи до Києва для детальної доповіді, оскільки значна частина обговорених питань потребує конфіденційності.