Україна готується до переговорів з РФ та США: Зеленський розкрив подробиці

Новий раунд тристоронніх зустрічей між Україною, США та РФ щодо завершення війни відбудеться 4 і 5 лютого. Володимир Зеленський провів нараду з переговорною командою, під час якої погодили рамки майбутніх розмов і конкретні завдання для делегації.

Про це президент України повідомив у соцмережах.

До складу переговорної групи, що брала участь у нараді, увійшли:

секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров;

керівник Офісу Президента України Кирило Буданов;

заступник голови ОП Сергій Кислиця;

начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов;

радник Офісу президента Олександр Бевз;

голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Окрім тристороннього формату, українська сторона проведе окремі двосторонні зустрічі з представниками США. За словами президента, Україна готова до «реальних кроків» задля досягнення тривалого миру.

Гарантії безпеки та економічне відновлення

Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами вже готовий. Наразі Київ розраховує на подальшу роботу над пакетом документів, що стосуються економічного розвитку та відновлення країни.

«Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості рішучості американської сторони у забезпеченні умов для діалогу. Він підкреслив, що заходи з деескалації, які розпочалися в ніч на минулу п’ятницю, вже сприяють підвищенню рівня довіри людей до переговорного процесу.

«Війну треба завершувати», — резюмував Зеленський, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку.

Що відомо про переговори України з РФ та США

Нагадаємо, 1 лютого, в Абу-Дабі знову мали відбутися переговори української та російської делегацій, проте участь у цій зустрічі американської делегації поки під питанням.

Раніше Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбудеться 4 та 5 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговорний процес щодо війни в Україні може просунутися вперед навіть без участі його спеціальних посланців.

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що «в найближчі тижні та дні» буде з’ясовано, чи дійдуть згоди Росія та Україна щодо єдиного питання, яке стримує укладення мирної угоди для завершення війни.