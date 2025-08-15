- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готується до польотів до Сінгапура: що відомо
Україна планує укласти угоду з Сінгапуром про авіасполучення.
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт № 0038, який передбачає укладення угоди між Україною та Сінгапуром про повітряне сполучення.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Ця угода встановлює правила для регулярних авіарейсів між Україною та Сінгапуром, а також:
дозволяє авіакомпаніям обох країн виконувати міжнародні польоти за визначеними маршрутами, регулює видавання дозволів на рейси;
взаємно визнає посвідчення пілотів і бортпровідників;
визначає механізм контролю безпеки польотів тощо.
Варто зауважити, що прямих рейсів з України до Сінгапуру наразі немає, авіаперельоти здійснюються через великі європейські, азійські або близькосхідні хаби.
Раніше ТСН.ua повідомляв про те, як зробити підготовку до авіаподорожі простішою та комфортнішою.