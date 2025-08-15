Україна готується до польотів до Сінгапура: що відомо

Літак / © Bild

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт № 0038, який передбачає укладення угоди між Україною та Сінгапуром про повітряне сполучення.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Ця угода встановлює правила для регулярних авіарейсів між Україною та Сінгапуром, а також:

дозволяє авіакомпаніям обох країн виконувати міжнародні польоти за визначеними маршрутами, регулює видавання дозволів на рейси;

взаємно визнає посвідчення пілотів і бортпровідників;

визначає механізм контролю безпеки польотів тощо.

Варто зауважити, що прямих рейсів з України до Сінгапуру наразі немає, авіаперельоти здійснюються через великі європейські, азійські або близькосхідні хаби.

