ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

Україна готується до польотів до Сінгапура: що відомо

Україна планує укласти угоду з Сінгапуром про авіасполучення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Літак

Літак / © Bild

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт № 0038, який передбачає укладення угоди між Україною та Сінгапуром про повітряне сполучення.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Ця угода встановлює правила для регулярних авіарейсів між Україною та Сінгапуром, а також:

  • дозволяє авіакомпаніям обох країн виконувати міжнародні польоти за визначеними маршрутами, регулює видавання дозволів на рейси;

  • взаємно визнає посвідчення пілотів і бортпровідників;

  • визначає механізм контролю безпеки польотів тощо.

Варто зауважити, що прямих рейсів з України до Сінгапуру наразі немає, авіаперельоти здійснюються через великі європейські, азійські або близькосхідні хаби.

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, як зробити підготовку до авіаподорожі простішою та комфортнішою.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie