Україна готується до складної зими: за яких умов світло вимикатимуть на 12 годин

Свтло в Україні / © unsplash.com

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Опалювальний сезон 2026–2027 років в Україні буде складним, однак не катастрофічним і не важчим за попередній. За сприятливого розвитку подій обмеження електропостачання будуть менш жорсткими, а головними чинниками ризику залишаються морози та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час дискусії «Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність» в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна», повідомдяє wsj.

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«Я абсолютно впевнений, що ми пройдемо цей сезон. Попри всі виклики, є розуміння, як діяти далі. Є достатня кількість сценаріїв, люди, готові реалізовувати ці сценарії, і засоби, за допомогою яких це буде зроблено. І я не думаю, що зима буде складнішою за минулу. Швидше, навпаки», — сказав експерт.

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Від чого залежатимуть відключення світла взимку

За словами Харченка, головним чинником невизначеності для енергетики залишається погода. Якщо температура повітря опуститься до -10°C, тривалість планових відключень електроенергії може становити 10–12 годин.

Особливо тривалими обмеження можуть бути в регіонах із дефіцитом електроенергії. Серед них експерт назвав Київ, Одесу, а також частини Сумської та Чернігівської областей.

За м’якшої погоди ситуація буде кращою, а обмеження електропостачання — менш жорсткими.

Які ризики є для опалення в Києві

Окремою загрозою для проходження зими Харченко назвав опалення. За його словами, існує високий ризик російських атак на великі теплоенергетичні об’єкти столиці.

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«Є високі ризики того, що будуть удари по великих теплових об’єктах у Києві. Вони, безумовно, будуть, вони відбуваються постійно», — наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Водночас, за його оцінкою, значна частина теплової інфраструктури столиці захищена. Енергетики також розуміють, як діяти в разі пошкодження об’єктів.

«Усе, що ми могли захистити, ми захистили. А щодо того, що не змогли, — скажімо так, ми знаємо, як маневрувати», — пояснив експерт.

Водночас ситуація в містах, де опалення залежить лише від двох-трьох котелень, може бути значно складнішою. Якщо такі об’єкти будуть зруйновані, виникне серйозна загроза теплопостачанню. За словами Харченка, багато залежатиме від того, наскільки ретельно місцева влада підготувалася до зими.

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Чи посиляться російські атаки на енергетику

Ще одним чинником ризику залишаються російські ракетні та дронові удари. Водночас, як зазначив Харченко, українські енергетики вже адаптувалися до характеру таких атак і розуміють, як діяти для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

На думку експерта, інтенсивність обстрілів навряд чи зазнає кардинальних змін.

«Тобто вони не здатні завдавати масованіших ударів, ніж ті, яких завдають зараз», — вважає Харченко.

За його словами, російські атаки мають певну періодичність, а енергетики вже напрацювали механізми реагування. Це дає змогу оперативніше повертати електроенергію споживачам і відновлювати роботу основних систем міської інфраструктури.

Нагадаємо, ворог може спробувати змусити українців масово залишати свої домівки та одночасно посилити наступальні дії. Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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