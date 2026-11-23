- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готується до ударів РФ по водоканалах: частину рішень засекретили, але місцевій владі вже роздали завдання
Кабмін готує великі міста до нової тактики ударів РФ по інфраструктурі. Йдеться про водопостачання та каналізацію.
В Україні посилюють підготовку до можливих перебоїв із водопостачанням та водовідведенням через російські удари по критичній інфраструктурі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, сьогодні уряд ухвалив кілька рішень з цього питання, частину з яких не розкривають з міркувань безпеки.
«Їхня мета — мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім це стосується критично важливих соціальних обʼєктів», — зазначив Корецький.
Що саме доручив уряд регіонам та водоканалам:
Розвантаження каналізаційних мереж: місцева влада спільно з водоканалами має розробити графіки регулювання скидів для промислових підприємств, а також роботи державних і комунальних установ у пікові години. Водночас лікарні та інші критичні об’єкти мають функціонувати безперебійно.
Резервне живлення та техніка: в областях мають пришвидшити встановлення резервних джерел живлення на ключових вузлах систем водопостачання та доукомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою.
План дій на випадок руйнувань: громади повинні заздалегідь підготувати логістичні схеми підвезення питної й технічної води на випадок суттєвих руйнувань, спричинених ворожими ударами, а також забезпечити швидке інформування населення.
Усім областям та місту Києву доручили прозвітувати про стан підготовки. Координацію забезпечує Мінінфраструктури.
Раніше ми писали, чи може зупинитись каналізація в Києві через обстріли.