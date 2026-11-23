Уряд посилює захист водопостачання та каналізації в регіонах: частину рішень засекретили

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В Україні посилюють підготовку до можливих перебоїв із водопостачанням та водовідведенням через російські удари по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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За його словами, сьогодні уряд ухвалив кілька рішень з цього питання, частину з яких не розкривають з міркувань безпеки.

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«Їхня мета — мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім це стосується критично важливих соціальних обʼєктів», — зазначив Корецький.

Що саме доручив уряд регіонам та водоканалам:

Розвантаження каналізаційних мереж: місцева влада спільно з водоканалами має розробити графіки регулювання скидів для промислових підприємств, а також роботи державних і комунальних установ у пікові години. Водночас лікарні та інші критичні об’єкти мають функціонувати безперебійно.

Резервне живлення та техніка: в областях мають пришвидшити встановлення резервних джерел живлення на ключових вузлах систем водопостачання та доукомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою.

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План дій на випадок руйнувань: громади повинні заздалегідь підготувати логістичні схеми підвезення питної й технічної води на випадок суттєвих руйнувань, спричинених ворожими ударами, а також забезпечити швидке інформування населення.

Усім областям та місту Києву доручили прозвітувати про стан підготовки. Координацію забезпечує Мінінфраструктури.

Раніше ми писали, чи може зупинитись каналізація в Києві через обстріли.

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