Україна зацікавлена у додатковому постачанні енергоресурсів із Мозамбіку та пропонує власні технології для зміцнення безпеки цієї країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів із президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

Напрями співпраці та подальші кроки

За словами Володимира Зеленського, сторони обговорили конкретні можливості постачання газу до України та шляхи протидії сучасним безпековим викликам.

«Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору», — заявив Володимир Зеленський.

Окрім енергетики та оборони, лідери держав обговорили взаємодію у сфері цифровізації. Також ішлося про спільні зусилля у забезпеченні продовольчої безпеки. Мозамбік розглядає можливість впровадження українських технологічних рішень для захисту населення від терористичних загроз.

Для реалізації цих планів сторони домовилися про координацію дій на рівні профільних відомств. Як зазначив президент України: «Наші команди працюватимуть разом».

