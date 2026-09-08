Зеленський та Путін / © ТСН

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Цієї зими Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир’я і припинити взаємні удари по енергетиці. Така можливість з’явилася завдяки переговорам спецпредставників США із Кремлем.

Про це повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на власне інформоване джерело.

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Перемир’я між Україною та Росією — що відомо

За словами джерела, ключовим наслідком поїздок спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви є те, що коло впливу диктатора РФ Володимира Путіна більше не формують виключно «яструби», які наполягають на продовженні бойових дій.

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Зазначається, що американські посадовці, спільно зі спецпредставником Кирилом Дмитрієвим та помічником глави Кремля Юрієм Ушаковим, відкрили для російського керівництва можливість дипломатичного врегулювання.

У медіа повідомили, що серйозних дипломатичних зрушень не очікують до виборів у російську Держдуму, які пройдуть 18–20 вересня. Натомість після їх завершення може відбутися саміт у три- чи чотиристоронньому форматі за участю європейських країн. Найімовірнішим майданчиком для такої зустрічі називають одну з держав Перської затоки.

«Очевидно, до зими чи на зиму є можливість як мінімум обмеженого перемир’я, наприклад, без взаємних ударів по енергооб’єктах. А далі можуть виникнути можливості для подальшого врегулювання», — зазначило джерело інформації видання.

Також зазначається, що основним аргументом США проти нової ескалації з боку РФ стало те, що минулі спроби загострення, зокрема взимку, не дали Росії жодних результатів і не зламали Україну. Тому американська сторона переконана, що ця тактика не спрацює й цього разу.

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Нагадаємо, США обговорюють можливі кроки для зменшення ескалації між Україною та Росією напередодні зими. За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться, зокрема, про енергетичні об’єкти та експорт нафти й газу.

Також Зеленський заявив, що, на його думку, переговорний процес рухається до тристороннього формату. За його словами, наступна зустріч може відбутися в Еміратах, Швейцарії, Туреччині.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий підтвердив попередню домовленість про особисту зустріч Трампа і Зеленського у вересні та не виключив телефонної розмови.

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