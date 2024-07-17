Україна і Росія планують великий обмін полоненими: деталі від Bloomberg

Україна та Росія готують обмін полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. Він може відбутися вже сьогодні. Кожна сторона планує звільнити 90 полонених.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерело.

Зазначається, що це буде вже шостий обмін цього року, організований та здійснений за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.

"Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб", - наголошують у виданні.

За словами журналістів Bloomberg, ОАЕ виступали посередником у багатьох угодах не тільки між Росією і Україною, а й між Росією і США, коли вони надавали логістичну підтримку і визначали місце обміну, а також коли Москва звільнила зірку баскетбольної WNBA Брітні Грайнер в обмін на засудженого торговця зброєю.

Видання пише, що на початку червня президент Володимир Путін заявив, що Росія утримує 6465 українських військовополонених, тоді як влада в Києві утримує 1348 росіян.