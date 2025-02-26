Шмигаль розкрив фінансові деталі угоди про корисні копалини зі США

Україна та США укладають угоду щодо корисних копалин, яка стане частиною ширшого партнерства у сфері фінансування відновлення країни, забезпечення довготривалого миру та економічного розвитку.

Як пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ключовим механізмом стане спільний фонд, який наповнюватиметься з майбутніх доходів України та внесків Сполучених Штатів.

Як працюватиме фонд відновлення

Внесок України становитиме 50% майбутніх доходів, отриманих від:

ренти або ліцензій на видобуток корисних копалин,

дивідендів від інфраструктурних об’єктів, що використовуються у видобувній галузі.

Внесок США буде пропорційним і спрямовуватиметься на відновлення, безпеку та економічний розвиток України.

Фондом спільно управлятимуть уряди України та США, а отримані кошти реінвестуватимуть у подальший розвиток країни.

Жодних "кабальних" умов

За словами Шмигаля, угода не передбачає використання наявних або попередніх доходів України, що виключає ризики втрати фінансової незалежності.

"Це угода про майбутнє. Всі рішення ухвалюватимуться лише за згодою обох сторін – тобто нічого без України не може бути прийнято", – наголосив прем’єр.

Підготовка документа тривала два тижні, і, як зазначив Шмигаль, він є важливим кроком на шляху до економічного відновлення та зміцнення суверенітету України.

Нагадаємо, Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови щодо корисних копалин, але остаточне рішення залежить від гарантій безпеки.