"Україна і світ мають мовчки це терпіти": Подоляк відповів на залякування Володіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну про те, що рішення Вашингтона та Брюсселя "ведуть світ до страшної війни".

"Чому Рф політ/неадекватна? Рф вустами Володіна знову загрожує, що передача військової техніки Україні – це ... загроза міфічним містам Рф, і тому чекайте ескалації...

Тобто Рф 11 місяців бомбить Україну, масово вбиває цивільних, але Україна і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін пригрозив країнам Заходу "глобальною катастрофою" і "знищенням" внаслідок можливого застосування Росією, як випливає з контексту його допису в Телеграм, зброї масового ураження.

Погрози пролунали на тлі збільшенням обсягів постачання західної зброї Україні.

Раніше президент РФ Володимир Путін нещодавно, розмірковуючи про російську ядерну доктрину, відмовився повністю виключити можливість завдання превентивного удару.

"Якщо Росія не застосує ядерну зброю першою, значить, і другою теж не застосує", – сказав Путін, маючи на увазі, що превентивний удар був би ефективнішим за відповідь.

Капітуляцій не буде, Росія має програти - Михайло Подоляк

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