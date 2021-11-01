Україна і ЄС остаточно запустили "відкрите небо": що це означає для пасажирів та авіакомпаній

Україна і ЄС остаточно запустили "відкрите небо": що це означає для пасажирів та авіакомпаній

Процес аеронавігації України та ЄС тривав 17 років.

Від сьогодні, 1 листопада, Україна долучилась до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю, тобто йдеться про угоду "відкрите небо". Це завершальний етап впровадження європейських практик у галузі аеронавігації.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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За словами Олександра Кубракова, міністра інфраструктури України, процес аеронавігації тривав 17 років. Він охоплював масштабну адаптацію української аеронавігації до сучасних світових стандартів та технічних процедур.

"Це крок уперед для покращення взаємодії держави та бізнесу. Нова система формування ставок та оплати за аеронавігаційне обслуговування є прозорою, зрозумілою та зручною для користування авіакомпаніями. Водночас унеможливлюється накопичення боргів авіаперевізників за користування послугами Украероруху", – сказав міністр.

Чому це важливо

Перевагами для авіакомпаній є:

відкритий та стандартизований процес формування ставок,

їхня щорічна актуалізація,

зручна оплата рахунків.

Відсьогодні, 1 листопада, справляння плати за аеронавігаційні послуги на маршруті в повітряному просторі України від українських та іноземних авіакомпаній буде здійснюватись через Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю (Central Route Charges Office – CRCO).

Денис Шмигаль / Facebook

З 2021 року Україна запровадила ініціативу зі створення двох зон справляння плати за аеронавігацію на маршруті – в повітряному просторі над материковою частиною України (charging zone 2Ukraine") та в міжнародному повітряному просторі над відкритими водами окремих районів Чорного моря, де право обслуговування повітряного руху делеговано Україні (charging zone "Ukraine South"). Відповідне рішення було погоджено країнами-членами Євроконтролю наприкінці минулого року та продовжить функціонування в рамках технічної інтеграції.

Що передувало події

У процесі техінтеграції:

здійснили масштабну роботу із приведення національної бази витрат у відповідність до вимог і принципів Євроконтролю та ІСАО,

адаптували національну нормативно-правову базу у сфері аеронавігації до європейських стандартів,

забезпечили відповідність операційних та технічних процедур формату Євроконтролю,

започаткували постійний конструктивний діалог з міжнародними організаціями та авіакомпаніями на платформі Євроконтролю.

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Відповідний документ підписали в присутності президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна - ЄС у Києві.

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