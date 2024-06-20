Україна і Захід по-різному бачать перемогу над РФ — Портников

Різниця у розумінні поняття "перемога" між Україною та її західними партнерами може впливати на стратегічні рішення та очікування від війни.

Україна та її західні партнери можуть мати різні уявлення про те, що означає перемога у війні проти РФ. Ця різниця у поглядах може впливати на стратегію та очікування обох сторін.

Про це заявив український журналіст Віталій Портников.

За словами Портникова, Україна сприймає перемогу у контексті "нульової суми", подібно до результатів Другої світової війни. Це передбачає повне витіснення агресора та відновлення контролю над усіма окупованими територіями.

Натомість для Заходу, як зазначає журналіст, перемогою вважається досягнення мирної угоди.

"Збереження України на політичній мапі світу, припинення війни і збереження українців на їхній землі – це перемога (для Заходу - ред.)", - говорить Портников.

Він наголошує на важливості розрізнення понять "перемога" та "відновлення справедливості". За його словами, повернення всіх територій під український контроль - це питання справедливості, а не перемоги в розумінні західних партнерів.

Портников також звертає увагу на різницю в масштабах та ресурсах між Україною та Росією, підкреслюючи, що Україна не може застосувати ту ж логіку перемоги, що була актуальна для Радянського Союзу у Другій світовій війні.

Щодо західної допомоги, журналіст вважає її достатньою, але зазначає, що Захід постійно шукає момент, коли Росія усвідомить неможливість поглинання України.

"Коли ми починаємо говорити, що "от Захід нам недостатньо допомогає". Достатньо. Просто весь час шукає моменту, коли в Росії усвідомлять, що Захід не дасть Росії поглинути Україну", - сказав Портников.

Нагадаємо, видання The Washington Post написало, що Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що Україна недостатньо ефективно бореться з корупцією, попри запевнення українських посадовців про їхні зусилля. Це створює напруження між Києвом і його прихильниками щодо подальшої економічної та військової допомоги.

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