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Україна ініціює створення офісу прокурора в одному з міст Європи — Костін

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Україна ініціює створення офісу прокурора в одному з міст Європи — Костін

Фото: УНІАН

Офіс потрібен для переслідування та уніфікації російських злочинів в Україні

Україна має намір створити тимчасовий офіс прокурора на території однієї з країн Європейського союзу для переслідування та уніфікації доказів воєнних злочинів Росії.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Костін повідомив, що під час засідання робочої групи під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, були опрацьовані можливості створення спеціального міжнародного трибуналу щодо дій РФ в Україні.

"Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках", - сказав генпрокурор.

Костін повідомив, що Київ буде ініціювати створення Interim Prosecutor's Office, який займатиметься розробкою стратегії кримінального переслідування та уніфікації злочинів, які Росія вчиняє в Україні.

Генеральний прокурор додай, що офіс буде працювати в одному з європейських міст за підтримки західних партнерів.

Нагадаємо, раніше посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич заявила, що у Гаазі відбулися консультації щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за вчинення агресії проти України.

Також ми інформували, що генеральний прокурор Андрій Костін, про підозру у воєнних злочинах повідомлено вже 176 російським військовослужбовцям. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44 осіб, 10 уже отримали вироки.

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Дата публікації
Перегляди
289
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