Україна хоче отримати систему THAAD, якої немає в Європі: Зеленський розповів, чим вона унікальна

Президент України Володимир Зеленський

Україна зацікавлена у посиленні протиповітряної та протиракетної оборони за допомогою систем, які вже використовують країни Близького Сходу та Перської затоки. Зокрема, йдеться про комплекс THAAD, який наразі відсутній у європейських країнах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Наступне щодо гарантій — сьогодні Україна вже має досвід роботи з представниками Близького Сходу та Затоки в консультаціях, експертизах. Водночас ми хочемо розраховувати на ті антибалістичні системи, які є у цих країн, але яких немає в нас. Йдеться зокрема про системи THAAD та інші», — зазначив Зеленський

Глава держави наголосив, що за наявності THAAD загроза застосування російських авіаційних бомб могла б бути мінімізована щонайменше в радіусі близько 200 кілометрів.

«Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми би точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли би — і все», — підкреслив президент.

Україна планує запропонувати власне бачення щодо впровадження таких рішень. Після цього американська сторона має проаналізувати пропозиції та надати відповідь.

«Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це. Можливо, щось скоротить, а може, ні — і відповість нам. Ми домовилися це зробити найближчим часом. Після того, як ми це зробимо, спробуємо організувати зустрічі», — додав глава держави.

Співпраця України з країнами Близького Сходу — останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна активно розвиває співпрацю з країнами Близького Сходу. Зокрема він повідомив про досягнення домовленостей щодо деескалації в регіоні та наголосив на важливій ролі України у сприянні мирному врегулюванню.

Під час візиту президента до країн Близького Сходу Україна та Саудівська Аравія уклали угоду про співпрацю в оборонній сфері. Вона передбачає розвиток інвестицій, технологічне партнерство та обмін досвідом у протидії атакам.

Також у Катарі Володимир Зеленський підписав стратегічну угоду, яка визначає оборонну співпрацю між країнами на найближче десятиліття.