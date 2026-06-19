Україна хоче закінчити війну до зими: Зеленський зробив гучну заяву

Володимир Зеленський і Путін / © ТСН

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Україна хоче завершити війну з Росією до кінця цього року — ще до настання зими. Цього планується досягти за допомогою дипломатії та системного тиску на Москву.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

«Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну до зими — через дипломатію та шляхом тиску на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін — це війна», — наголосив глава держави у своєму зверненні.

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Швидкий вступ до ЄС як головна гарантія

Зеленський підкреслив, що майбутнє безпеки всієї Європи зараз вирішується на полі бою в Україні. За його словами, найкращою гарантією стабільності для блоку стало б надання Києву членства в ЄС за прискореною процедурою. Він зазначив, що кожна демократична нація заслуговує бути в Євросоюзі, і Україна виборола це право найвищою ціною.

Наразі посли ЄС уже погодилися просувати переговори про членство з Україною та Молдовою, розпочавши дискусії щодо першого з шести правових блоків. Утім, не обійшлося без суперечок: Угорщина в особі прем’єра Петера Мадяра домоглася вилучення з підсумкової заяви саміту згадки про «прискорений» (fast-track) вступ України.

План «Б» на зиму: енергетика та 300 ракет

Президент закликав лідерів ЄС допомогти Україні підготуватися до наступного зимового періоду. Якщо війна затягнеться, Києву критично знадобляться:

газ та дизельне паливо;

енергетичне обладнання для відновлення системи;

потужний пакет протиповітряної оборони щонайменше з 300 ракет.

Зеленський також закликав розблокувати 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру та створити нові фінансові інструменти для підтримки української армії.

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Удари по Москві та погрози Кремля

Заява Зеленського прозвучала на тлі успішних далекобійних ударів українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Москві. Глава держави назвав цю кампанію доказом спроможності України, що він уже продемонстрував на зустрічах із президентом США Дональдом Трампом та лідерами G7 у Франції.

Водночас Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки РФ може посилити обстріли. Російська сторона вже відреагувала на удари по НПЗ: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив «масованими координованими ударами на регулярній основі».

Попри це, Зеленський підтвердив, що Україна залишається готовою до переговорів, але закликав Європу зберігати пильність, закривати лазівки в санкціях та конфісковувати російські активи. «Європа має бути залучена, щоб ми мали сильну позицію», — підсумував президент.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що Путін зробив ставку на тривалу війну. Диктатор кинув виклик мирним переговорам, незважаючи на великі проблеми на фронті та в економіці РФ.

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