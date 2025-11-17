Українські сили блокують логістику РФ у Куп’янську Фото: ілюстративне АрміяInform

Українські оборонні сили продовжують зачистку північних районів Куп’янська на Харківщині, де залишаються осередки російських військових.

Про це в ефірі телемарафону 17 листопада повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, підрозділи армії РФ, які залишилися у місті, опинилися без повноцінного забезпечення та перебувають у складніших умовах, ніж українські сили раніше.

«Зараз триває операція зі знешкодження залишків російських підрозділів у північній частині міста. Це непросто, але, враховуючи, що вони фактично відрізані від нормальних каналів постачання, їхнє становище значно гірше, ніж у наших бійців у найскладніші періоди», — зазначив Трегубов.

Він наголосив, що бої у щільній міській забудові завжди складні та потребують постійного врахування ризиків та можливих змін ситуації.

Також Трегубов повідомив, що російські військові втратили можливість отримувати належні поставки та підсилення.

«Комунікації для їхнього постачання порушено. Фактично, все зводиться до використання безпілотників, які скидають спорядження чи провізію. Спроби провести автотранспорт до північних районів блокуються ударами українських сил», — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська начебто отримали наказ імітувати утримання позицій у місті.

Куп’янськ залишається важливим логістичним і оборонним вузлом для всієї східної операції. За оцінками військових експертів, його втрата може створити передумови для часткового оточення українських сил на лівому березі річки Оскіл. Загострення загрози для міста відбувається ще з літа, коли російські підрозділи почали активно застосовувати тактику малих груп для проникнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війська РФ зайшли до північних районів Куп’янська. Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що паралельно з наземними діями ворог активно використовує ударні дрони з метою перерізати українські шляхи постачання, що є критично важливим для оборони міста.