Україна масовано вдарила ракетами "Нептун" по аеродрому Саки в Криму - ЗМІ

Поки офіційно удари в Саках не прокоментували.

Вночі проти 21 вересня Служба безпеки та Військово-морські сили завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово анексованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети "Нептун". Наразі офіційних коментарів про удар немає.

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ, зокрема "РБК.Україна" та NV.

Зазначається, що внаслідок масштабного вогневого удару завдано серйозних пошкоджень техніці російської окупаційної армії.

За даними джерел в СБУ, на на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Крім того, у Саках розташовується база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження спочатку використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а вже після цього був запуск ракети "Нептун".

"Цікаво, що навіть русняві Telegram канали підтверджують серйозні руйнування та втрати - пишуть про не менше 30 загиблих військових", - розповів співрозмовник NV.

В СБУ запевняють, що "бавовна" в Криму буде квітнути все більше. Окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові, додають джерела.

Атаки в Криму

Протягом останнього тижня Україна завдала кілька успішних ударів по військових об'єктах РФ у Криму. Так, 20 вересня, ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту. Військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Була уражена не лише жива сила противника.

Крім того, в українському ГУР "бавовну" в Криму, що тривала 13-14 вересня, назвали "чорними днями" окупантів. Розвідка заявляє про ураження ворожої техніки й боєкомплекту.

У ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Окупаційна "влада" заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе, де будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту. У ГУР підтвердили атаку та заявили, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Крім того, президент Володимир Зеленський підтвердив знищення ППО "Тріумф" окупантів біля захопленої Євпаторії, де на світанку 14 вересня було дуже гучно.

Читайте також: