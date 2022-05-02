Україна матиме доступ до LNG-терміналів країн Балтії та Польщі

1 травня запрацював газопровід GIPL, що з'єднує Польщу та Литву.

Вже влітку цього року Україна може отримати доступ до СПГ-терміналів країн Балтії та Польщі.

Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

Він підкреслив, що газогін між Польщею та Литвою – це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону. "Газпрому" буде значно важче шантажувати ці країни газом.

"Вже у найближчі дні на СПГ термінал у Клайпеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує і Україна", - зазначив він.

Нагадаємо, газопровід GIPL забезпечить доступ до скрапленого газу з плавучого терміналу в Клайпеді, який Польща зможе також імпортувати танкерами.

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