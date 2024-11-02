Україна матиме власні крилаті й балістичні ракети вже 2025 року — директор Спецтехноекспорту

Українські Сили оборони можуть отримати вітчизняні крилаті та балістичні ракети до середини наступного року. Роботи над їх створенням вже тривають.

Україна працює над власними крилатими й балістичними ракетами. Вони можуть з'явитись у Сил оборони вже наступного року.

Про це розповів директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, він бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".

"Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року", – сказав експерт.

Він назвав позитивним моментом те, що зараз в Україні є розвиток власного (зокрема й приватного) виробництва. Наприклад, виготовляють 155-мм снаряди НАТОвського стандарту. Вони можуть працювати на "досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником".

"Окрім того, українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, від якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152-мм, який летить за 30 км, вкрай необхідний, як і 122-мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися силами оборони", – сказав Петров.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що українські сили вперше випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети було успішним.

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