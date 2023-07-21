Україна має абсолютне право на це: в Офісі президента повідомили про ситуацію з Керченським мостом

Міжнародне право чітко свідчить, що Крим є юрисдикцією України. Наразі це тимчасово окупована територія. І все, що там відбувається у межах дій України – робиться у правовому полі.

Про це йшлося в інтерв'ю 24 Каналу радника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зокрема, знищуючи об'єкти, що не існують – як Керченський міст. Буде він знищений чи не буде. Це нікого, крім України, не обходить. Україна може вирішити, що з цим робити, як і з іншими об'єктами, побудованими з 2014 року країною, яка певний час ще матиме назву Росія", – запевнив Подоляк.

Також радник Офісу президента прокоментував так званий курортний сезон в Криму.

"Дивіться, що робить російська держава. Вона абсолютно свідомо відправляє громадян своєї країни, на яких їй байдуже, через зону бойових дій на окуповану територію Криму. Для того, щоб вони або по дорозі як "живий щит" відпрацювали – загинули чи не загинули є проблемами цих людей, або, щоб вони створювали цивільну масовку, що "в нас тут все нормально", – зазначив Подоляк.

Він також додав, що Росія – єдина країна у світі, яка закликає своїх громадян їхати через зону бойових дій на окуповану територію, де є суттєві ризики. А після закінчення війни вони ще й отримають юридичні проблеми, якщо залишаться живими.

Нагадаємо, 20 липня водії автомобілів, які стояли в черзі на проїзд по Кримському мосту, що після обвалення ділянки працює з обмеженою пропускною спроможністю, почули оголошення про “повітряну тривогу”.

Раніше, 17 липня пролунали щонайменше два вибухи, внаслідок чого обвалився один із прольотів Кримського мосту. Наразі окупанти запускають легкові авто, але повноцінного відновлення руху транспорту Кримським мостом немає.

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