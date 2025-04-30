Вікторій Рощина

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Україна має докази того, що російські загарбники застосовували тортури до української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в Росії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону.

Він заявив, що про цей випадок він проінформував міжнародних партнерів під час 9-го засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру.

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«Сьогодні я інформував міжнародних партнерів по ситуації з Вікторією Рощиною. Неодноразово ми на наших засіданнях обговорювали це питання. І я їх проінформував, що у нас підтвердилась інформація, що російська сторона передала тіло Вікторії Рощиної. Я не можу публічно зараз розкривати деталі, але скажу так, що у нас є юридичні підстави і встановлені факти, що до Вікторії Рощиної були застосовані тортури, внаслідок яких ймовірно вона померла», — повідомив Лубінець.

Він зазначив, що українська влада неодноразово піднімала питання повернення журналістів, окремо наголошувалось на сприянні міжнародних партнерів поверненню саме української журналістки Вікторії Рощиної, яку незаконно увʼязнили загарбники.

«Дуже довго нам не повідомляли, де вона знаходиться. Неодноразово ми підіймали це питання на міжнародному рівні. У нас були партнери, які за моєю інформацією неодноразово підіймали це питання під час їхнього спілкування з російською стороною. Я це робив у свій спосіб, навіть надсилав неодноразово листи через міжнародні організації до Москалькової (російського омбудсмена — ред.)», — додав Лубінець.

Крім того, він повідомив, що загарбники передали тіло загиблої журналістки без повідомлень про те, внаслідок чого вона загинула у полоні.

Раніше повідомлялося, що журналістку Вікторію Рощину, яку утримували в російському полоні, там катували. Про це, зокрема, свідчать сліди від ножових поранень на тілі, її вага менше за 30 кілограмів.

Ми раніше інформували, що Росія цілеспрямовано систематично утримує українських військовополонених і цивільних осіб у повній ізоляції, позбавляючи їх будь-якого зв’язку з зовнішнім світом.