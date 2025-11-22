"Україна має два вибори": Кулеба дав оцінку "мирному плану" Трампа

Дмитро Кулеба / © Associated Press

Реклама

В України є лиша два можливих рішення щодо запропонованого «мирного плану» США для завершення війни. Проте для прийняття правильного варіанту, українцям та владі варто підійти до цього питання без емоцій, а з «холодною головою та тверезим аналізом».

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму дописі у Facebook.

Кулеба наголосив, що план викликав багато дискусій, але є важливі пункти, які необхідно усвідомити:

Реклама

1. Відсутність нових ідей та вигода для РФ

Міністр заявив, що у плані «немає принципово нових ідей». Усі ключові пункти, які зараз обговорюються, це ті самі пропозиції, що Росія транслює ще з березня 2022 року.

«По суті документ — це трохи розмальований варіант тих самих російських наполягань», — написав Кулеба.

2. Дипломатія слідує за фронтом

Дмитро Кулеба підкреслив «сувору правду життя» у дипломатії: «ти не виграєш за столом переговорів те, що програв на полі бою». Він вважає неможливим змусити Росію відмовитися від контрольованих територій на Півдні та Сході.

«Путін упевнений, що час працює на нього, а Україна та її партнери перебувають на межі виснаження. Тому його мотивація підписувати угоду, яка не дає йому максимум — нульова», — зазначив глава МЗС.

Реклама

3. Прогнози та стратегічні виклики

За словами Кулеби, очікувати на принципово кращі пропозиції найближчим часом не варто. Якщо обставини не зміняться на користь України, «наступного року ми втратимо ще більше людей та територій», а ключові пункти плану залишаться незмінними.

Як змінити обставини? Кулеба бачить два важелі: зброя та санкції. Кращу пропозицію можна вибороти, коли:

Ситуація всередині Росії погіршиться настільки, що російський диктатор Путін буде змушений зупинити війну.

Україна зупинить просування російської армії на фронті.

4. Два доленосні рішення для України

Міністр заявив, що держава і суспільство мають ухвалити стратегічне рішення, обираючи між двома варіантами:

«Україна (держава і суспільство) має ухвалити стратегічні рішення. Не вдаючись в деталі, є два вибори: вести переговори зараз, виборювати бодай якісь зміни до запропонованого плану та врешті погоджуватися на його фінальну версію. Не погоджуватися на угоду, продовжувати боротьбу, працюючи вдома і за кордоном, щоб обставини з часом змінилися на нашу користь», — пояснив Кулеба.

Реклама

Кулеба наголосив, що влада не зможе ухвалити жодного з цих рішень без розуміння та підтримки суспільства, яке, на його думку, ще «не має чіткої уяви про те, що саме можна вважати перемогою України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що американський віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-яка критика мирної угоди, над якою працює адміністрація Сполучених Штатів Америки, є або неправильним розумінням угоди, або «неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях».