Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії – МЗС

Дмитро Кулеба зазначив, що з боку партнерів є тенденції не ескалувати ситуацію, щоб не бути залученими до безпосереднього конфлікту.

Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки Російської Федерації проти Української держави в ніч із 3 на 4 вересня.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – сказав Кулеба.

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Водночас він висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

У цьому контексті міністр закордонних справ зазначив, що "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Кулеба наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував очільник МЗС України.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали та вибухнули дрони-камікадзе Shahed. Російські війська атакували ними район порту в місті Ізмаїл на Одещині.

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