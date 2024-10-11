Україна має математично обґрунтовану модель перемоги над Росією: Подоляк в інтерв’ю Die Welt

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не розуміє песимізму Заходу щодо військової ситуації в Україні та бачить хороші перспективи змусити президента держави-агресорки Володимира Путіна закінчити війну.

В інтерв’ю німецькому виданню Die Welt він пояснив, на чому базується український план перемоги та які чинники відіграють у ньому вирішальну роль.

За його словами, західні партнери України повинні зрозуміти, що оскільки Російська Федерація не готова до реальних переговорів на основі міжнародного права, її потрібно змусити це зробити. Саме для цього й було розроблено план перемоги, який має чотири складники.

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“По-перше, йдеться про політичний примус, покликаний дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в альянсі, який вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, з перенесенням війни на територію Російської Федерації. По-третє, для послаблення російських ринків потрібен економічний тиск. І по-четверте, є дипломатичний примус. За всім є логіка, і ми повинні пояснити це нашим партнерам. Поступитися вимогам Росії означає просто продовжити війну в іншій формі – завтра чи післязавтра”, – пояснив Михайло Полодяк.

Математичний складник плану перемоги

Радник голови ОП голови називає план перемоги чіткою моделлю того, як можна змусити Росію до чесного переговорного процесу.

“План перемоги – це конкретний засіб досягнення цієї мети, чітко сформульований, математично обґрунтований і з чітким визначенням того, що можна зробити. Це не теорія, а практика, і базується на аналізі того, що ми робимо в районі Курська або що ми робимо з дальніми ударами”, – зауважив він.

За словами Подоляка, у плані є чіткий математичний складник.

“Росія бореться кількісними параметрами. Має стару радянську зброю у великій кількості та велику кількість людей. Але все це можна і потрібно знищити. Розрахунки для цього можна знайти в математичних додатках плану перемоги. Є кількісні показники того, скільки потрібно систем дальної дії і скільки військової техніки, щоб швидко дати зрозуміти Росії, що ситуація погіршується”, – наголосив він.

Виснаження Росії

Михайло Подоляк упевнений, що виснаження російських ресурсів уже очевидне, оскільки держава-агресорка звертається до Північної Кореї та Ірану по боєприпаси.

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“Цього року Кремль витрачає на війну 140 мільярдів доларів і значні інвестиції у військову промисловість. Але дефіцит, особливо боєприпасів, гранат і реактивних снарядів, зростає. Ось чому наші авіаудари на території Росії такі важливі”, – зазначив він.

Окрім того, радник голови ОП нагадав про вплив на російське суспільство від атак вглиб Росії.

“Вони [росіяни] два роки не переживали війни і думали, що це круто, що в Україні вбивають людей. Але раптом вони самі переживають цю війну і розуміють, наскільки це страшно. Це небезпечно для Кремля, тому що може призвести до зміни настроїв і протестів”, – зазначив він.

Роль далекобійної зброї

За словами Подоляка, використання західної зброї великої дальності для ударів по території Росії прискорило б перебіг війни вдесятеро.

“Вони [дальні удари] можуть бути використані для знищення важливих військових об'єктів за тисячі кілометрів за лінією фронту. Транспорт постачання буде значно сповільнений і навіть заблокований, тим самим мінімізуючи та зупиняючи інтенсивність російських атак. Це своєю чергою вплине на суспільні настрої”, – зазначив він.

Водночас радник голови ОП заявив, що не має сумніву, що західні країни дадуть Україні дозволи на удари вглиб Росії.

“Ризики цієї війни існують не лише для України, а і для всієї Європи. Йдеться про домінування Росії в Європі, а не лише про захоплення частини українських територій”, – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує представити свій план перемоги лідерам країн-союзників на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн.

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