Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна має намір до кінця року залучити близько 20 мільярдів доларів від партнерів

Дата публікації
Перегляди
517
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна має намір до кінця року залучити близько 20 мільярдів доларів від партнерів

Фото: УНІАН

У червні Україна планує залучити зовнішнього фінансування на суму близько 4,8 млрд доларів.

Загалом же до кінця року Міністерство фінансів України планує залучити близько 20 млрд доларів від зовнішніх партнерів.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє "Укрінформ".

"До кінця року, за нашими очікуваннями, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Це те, про що ми зараз ведемо перемовини", — сказав Марченко.

Читайте також:

Наступна публікація