Україна має намір до кінця року залучити близько 20 мільярдів доларів від партнерів

Україна має намір до кінця року залучити близько 20 мільярдів доларів від партнерів

У червні Україна планує залучити зовнішнього фінансування на суму близько 4,8 млрд доларів.

Загалом же до кінця року Міністерство фінансів України планує залучити близько 20 млрд доларів від зовнішніх партнерів.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє "Укрінформ".

"До кінця року, за нашими очікуваннями, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Це те, про що ми зараз ведемо перемовини", — сказав Марченко.

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