Україна має найкращу в історії підготовку до опалювального сезону - Олександр Крошка

Через постійні обстріли з боку Росії старе опалювальне обладнання замінюється на сучасне, що призводить до великої економії ресурсів.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів представник торгової марки KOLVI, голова правління благодійного фонду "Колві" Олександр Крошка.

«На мою особисту думку, Україна ще ніколи не була так готова до опалювального сезону, як зараз. Якби не небезпеки зі сторони Російської Федерації та можливі ракетні атаки, то ми могли б сьогодні констатувати найкращу підготовку до опалювального сезону. Держава закупила резервні котельні. Після обстрілу їх можна змонтувати за досить короткий період. Стосовно видобутку газу — тут теж добре підготувались, сховища заповнені. Тобто все готово», - зазначив він.

Він наголосив, що зараз інфраструктура оновлюється і закупається надійне та безпечне обладнання.

«Не радянських часів, яке вже експлуатується 30, 40, а іноді 50 років, а нове, сучасне обладнання, яке зможе пройти весь опалювальний сезон.

Коли ми на виробництвах викидає старі радянські котли і ставимо наші, це дозволяє зменшити витрати майже на 70% шляхом економії газу, електроенергії, теплопередачі води. Таким чином, така котельна здебільшого окупається за один-два опалювальні сезони», - пояснив Олександр Крошка.