Україна має найвищий у світі рівень виробництва безпілотників — Камишін

Застосування дронів у війні проти РФ в Україні найбільш просунуте.

В Україні зараз найвищий у світі рівень виробництва летальних, наземних та плавальних дронів.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вже більше 40 компаній беруть участь в поставках, більше 100 компаній виробляють щось, що літає, їздить по землі і плаває по воді. В цьому плані Україна точно стане Меккою для людей, які хочуть розібратися в специфіці БПЛА. Такого рівня виробництва летальних, наземних та плавальних дронів, як в Україні, немає жодна країна світу. Застосування їх у війні в нас найбільш просунуте. А воно потім далі розвинеться і на агро, і на інші сектори нашого життя... Сьогодні ми бачимо, що це новий сектор економіки", - сказав Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що в Україні вже розпочалось будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

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